Гендиректор МАГАТЕ Гроссі у Сочі проводить консультації з РФ щодо ЗАЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув у Сочі в РФ на консультації з делегацією Росії щодо Запорізької АЕС.

Про це пишуть росЗМІ.

Зазначається, що у Сочі Гроссі прибув напередодні, 5 березня.

Зранку 6 березня у “Росатомі” повідомили, що глава “Росатома” Лихачов і гендиректор МАГАТЕ Гроссі почали консультації в Сочі.

Раніше директор агентства ООН з атомної безпеки повідомив, що у вівторок, 5 березня, він вирушає до Росії для переговорів на високому рівні з російськими офіційними особами, щоб обговорити питання ядерної безпеки в Україні.