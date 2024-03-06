Політика

Гендиректор МАГАТЕ Гроссі у Сочі проводить консультації з РФ щодо ЗАЕС

6 Березня 2024 11:44
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заес, МАГАТЕ
Рафаель Гроссі, Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії / Фото: Getty Images

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув у Сочі в РФ на консультації з делегацією Росії щодо Запорізької АЕС.

Про це пишуть росЗМІ.

Зазначається, що у Сочі Гроссі прибув напередодні, 5 березня.

Зранку 6 березня у “Росатомі” повідомили, що глава “Росатома” Лихачов і гендиректор МАГАТЕ Гроссі почали консультації в Сочі.

Раніше директор агентства ООН з атомної безпеки повідомив, що у вівторок, 5 березня, він вирушає до Росії для переговорів на високому рівні з російськими офіційними особами, щоб обговорити питання ядерної безпеки в Україні.


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