Гельсінкі збирається дозволити США розміщувати свої бази у Фінляндії

Фінляндія та США готують двосторонню угоду в галузі оборони, повідомляє фінська газета Helsingin Sanomat з посиланням на заступника глави політичного департаменту МЗС країни Мікаеля Антелла.

Ця угода передбачає розміщення на території Фінляндії американських військових об’єктів, озброєнь та військової техніки. Тобто, фактично, військових баз.

Такі самі угоди США мають з іншими країнами НАТО.

Деталі угоди поки що остаточно не визначені, проте вже відомо, що вона не стосуватиметься ядерної зброї.

“Найголовніше, що угода забезпечить безперешкодну співпрацю зі Сполученими Штатами у всіх безпекових ситуаціях, а також у короткі терміни”, – сказав Антелл.

Воно не суперечить фінському членству в НАТО, але доповнює його.

“Угода дозволяє військам входити до країни, залишатися на її території, розміщувати та зберігати матеріали, а також здійснювати інвестиції в інфраструктуру за рахунок коштів, наданих Конгресом США Пентагону”, – сказав Антелл.

Фінляндія ухвалила рішення відмовитися від нейтралітету та вступити до Північноатлантичного альянсу після російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Тоді підтримка цього кроку зросла серед населення приблизно з третини до 80%.

Вона подала заявку на вступ до Північноатлантичного альянсу у травні 2022 року, а увійшла до НАТО 4 квітня 2023 року.

При цьому країна стала офіційним партнером НАТО ще у 1994 році, і з того часу тісно взаємодіяла з арміями альянсу.