Кримінал

Харковом пронісся ураган

12 Листопада 2023 16:54
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негода

У Харкові усувають наслідки негоди. Через сильні пориви вітру станом на 14:00 у місті впало 13 дерев і 12 великих гілок.

Як повідомили у Департаменті житлово-комунального господарства, такі випадки зафіксовано у Салтівському, Немишлянському, Основ’янському, Слобідському, Холодногірському та Шевченківському районах.

Наразі комунальні служби оперативно усувають наслідки негоди. Зокрема, бригади СКП «Харківзеленбуд» та КП «Харківблагоустрій» розпилюють та вивозять повалені дерева та зламані гілки.

Також через вітер сталося 27 випадків пошкодження дахів у Київському, Салтівському, Новобаварському, Шевченківському, Основ’янському, Слобідському та Холодногірському районах.

Працівники КП «Харківжитлобуд», КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство», КП «Харківспецбуд» оперативно усувають аварійність пошкоджених покрівель та балконів, закріплюють металеві конструкції, зміцнюють парапети тощо. Роботи продовжуються.


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