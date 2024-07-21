Харківщину на Олімпіаді в Парижі представлятиме Каміла Конотоп

Каміла Конотоп представить Харківщину на чергових Олімпійських іграх.

Каміла — заслужений майстер спорту з важкої атлетики. Вона народилася 23 березня 2001 року, і з 11 років присвятила своє життя цьому виду спорту. Спортсменка виступає у ваговій категорії до 59 кг.

Каміла за правом може пишатися своїми досягненнями — вона є срібною призеркою чемпіонату світу та триразовою чемпіонкою чемпіонатів Європи.

Харківщина на Літніх Олімпійських іграх 2024. Каміла Конотоп / Фото з телеграм-каналу @synegubov

“Тепер гордість Харківщини готова підкорити Олімпійські ігри у Токіо, представляючи нашу область країну на найвищому рівні спортивної майстерності.

Бажаємо успіхів! Нехай твій талант і наполегливість принесуть тобі перемоги і визнання!”, – напис ав голова ХОВА Олег Синєгубов у Telegram.