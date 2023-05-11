Google почав відмовляти у ліцензії російським виробникам смартфонів

Компанія Google почала відмовляти в ліцензії своїх сервісів російським виробникам смартфонів, пише “Комерсант” із посиланням на учасників ринку.

Щоб отримувати нові ліцензії та оновлення від американської компанії, виробники почали класифікувати свою продукцію як міжнародну.

Частина виробників використовують додаток MicroG, який дозволяє використовувати сервіси Google без офіційної установки. Експерти додають, що Google не завжди може і хоче відстежити кінцевих бенефіціарів ліцензій, які отримують китайські виробництва, що збирають “російські” смартфони, – повідомило видання.