FT: Зеленський готується замінити головного генерала України

Президент України Володимир Зеленський готується замінити свого головного генерала, що стане найбільшою зміною у військовому командуванні України з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії.

У понеділок Зеленський запропонував Валерію Залужному, головнокомандувачу Збройних сил, нову роль радника з питань оборони, але генерал відмовився, пишу Financial Times з посиланням на словами чотирьох осіб, знайомих з переговорами.

Двоє з них сказали, що Зеленський чітко дав зрозуміти Залужному, що незалежно від того, чи погодиться він на цю роль, його буде звільнено з нинішньої посади.

Чотири співрозмовники сказали, що, хоча в офісі Зеленського було прийнято рішення про звільнення Залужного, його можуть не звільнити ще деякий час після того, як повідомлення про ці плани з’явилися в українських ЗМІ.

Їхні напружені стосунки вийшли назовні в листопаді після того, як широко розрекламований контрнаступ України не зміг досягти амбітних цілей – відвоювати втрачені території і відрізати сухопутний коридор Росії до Криму.

Тоді Залужний заявив, що війна зайшла в “глухий кут”, що змусило Офіс президента звинуватити його у використанні цього терміну.

У понеділок речник Зеленського Сергій Нікіфоров та Міністерство оборони спростували повідомлення про звільнення Залужного.

“Шановні журналісти, ми одразу відповідаємо всім: Ні, це неправда”, – написало міністерство у своєму Telegram-каналі, не надаючи додаткового контексту.

Звільнення Залужного також може викликати обурення серед рядових українських військових і громадянського суспільства, серед яких він користується величезною підтримкою.

Згідно з українським опитуванням, оприлюдненим у грудні, 88% українців заявили, що довіряють Залужному, порівняно з 62%, які заявили, що довіряють Зеленському.

Заміна Залужного може також знервувати західних партнерів України, включаючи військових чиновників, які тісно співпрацювали з генералом протягом останніх двох років над розробкою стратегій ведення бойових дій.

Війна перебуває на критичному етапі, оскільки Київ очікує, чи отримає він мільярди доларів військової та фінансової допомоги від США та ЄС.

Залужний не прокоментував повідомлення про своє звільнення. Однак у понеділок він опублікував у Facebook селфі зі своїм начальником Генерального штабу, на якому обидва були одягнені у світшоти української армії.

За словами всіх чотирьох осіб, обізнаних з цим питанням, наразі незрозуміло, хто замінить Залужного на посаді головнокомандувача.

Можливими кандидатами є Олександр Сирський, командувач Сухопутних військ України, і Кирило Буданов, керівник Головного управління військової розвідки. Обидва вони близькі до Зеленського.

Українське видання “Дзеркало тижня” також повідомило про дискусії навколо можливого звільнення Залужного з посиланням на джерела в офісі Зеленського. Кілька інших ЗМІ посилалися на джерела, які стверджували, що Залужний вже звільнений або буде звільнений найближчим часом.