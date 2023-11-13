Франція планує підготувати 7000 українських військових цього року

Франція має намір цього року підготувати 7000 українських військових.

Про це повідомляє Associated Press.

Як зазначається, Франція планує підготувати 7000 українських бійців у межах місії ЄС з надання військової допомоги Україні, яка розпочалася рік тому. Частина військових проходитиме вишкіл у Польщі, частина – на французьких базах.

Як зазначається, початкова мета ЄС полягала в підготовці 15 тис. солдатів, але мета була значно перевищена, і тепер у планах навчити 35 тис. бійців до кінця 2023 року. За даними Єврокомісії, всі країни-члени ЄС, крім трьох, а також Норвегія, яка не є членом Євросоюзу, забезпечили навчальні курси або надали інструкторів.

За даними Пентагона, США підготували близько 18 тис. військових, переважно в Німеччині, і ще 1000 осіб готуються.

У Великій Британії за останні 17 місяців 30 тис. осіб пройшли військову підготовку.

Окрім базової підготовки зі зброєю, надання першої медичної допомоги на полі бою та інших навичок, інструктори також передають спеціалізовані військові ноу-хау, починаючи від розмінування і проведення десантних операцій на малих катерах до ремонту обладнання, підготовки офіцерів і навіть допомоги військовим капеланам.