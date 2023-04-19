Суспільство

Фінське місто запропонувало розмістити у себе базу НАТО

19 Квітня 2023 17:28
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Місто Каухава у Фінляндії запропонувало розмістити у себе базу НАТО, мер Веса Рантала заявив про гарне місце розташування населеного пункту для такої бази.

“На одностайну думку міської ради, Фінляндія має запропонувати Організації Північноатлантичного договору створити базу в Каухаві”, – повідомив портал Yle.

Мер доводить це хорошим місцем розташування з точки зору Балтії, Балтійського моря і всіх Північних країн. Він також зазначив, що в Каухаві до 2015 року діяв єдиний військовий аеродром Фінляндії.

4 квітня Фінляндія стала 31-м членом НАТО, здавши до штаб-квартири НАТО в Брюсселі на зберігання документ про приєднання до Північноатлантичного договору. Союзники НАТО підписали Протокол про приєднання Фінляндії 5 липня 2022 року, після чого всі 30 національних парламентів проголосували за ратифікацію членства країни.


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