Фільм “20 днів у Маріуполі” потрапив до двох номінацій на премію BAFTA

У четвер, 18 січня, оголосили номінантів британської премії BAFTA Film Awards. Документальний фільм “20 днів у Маріуполі” Мстислава Чернова відібрали одразу у двох категоріях — як найкращий документальний фільм і стрічка іноземною мовою.
Списки оприлюднили на офіційному сайті премії.
Крім “20 днів у Маріуполі” до номінації “Найкращий документальний фільм” потрапили:
- “Американська симфонія” (Netflix, США, реж. Метью Гайнеман);
- “За межами утопії” (США, реж. Мадлен Ґевін);
- “Незмінний: історія Майкла Дж. Фокса” (США, реж. Девіс Ґуґґенгейм);
- Wham! (Велика Британія, реж. Кріс Сміт).
У категорію “Іноземне кіно” зі стрічкою Чернова змагатимуться:
- “Анатомія падіння” (Франція, реж. Жюстін Тріє);
- “Минулі життя” (США, реж. Селін Сон);
- “Снігове суспільство” (Іспанія, реж. Хуан Антоніо Байона);
- “Зона інтересів” (США, Велика Британія, Польща, реж. Джонатан Ґлейзер).
Церемонія вручення кінопремії BAFTA відбудеться 18 лютого в лондонському Королівському фестивальному залі, а ведучим вперше стане зірка серіалу “Доктор Хто” Девід Теннант. Церемонію транслюватиме телеканал BBC у Великій Британії та вона буде доступна на Britbox International у різних країнах.
Кінопремія BAFTA — щорічна нагорода, яку присуджує Британська академія телебачення та кіномистецтва. Це британський аналог “Оскара”.