Фільм “20 днів у Маріуполі” потрапив до двох номінацій на премію BAFTA

У четвер, 18 січня, оголосили номінантів британської премії BAFTA Film Awards. Документальний фільм “20 днів у Маріуполі” Мстислава Чернова відібрали одразу у двох категоріях — як найкращий документальний фільм і стрічка іноземною мовою.

Списки оприлюднили на офіційному сайті премії.

Крім “20 днів у Маріуполі” до номінації “Найкращий документальний фільм” потрапили:

“Американська симфонія” (Netflix, США, реж. Метью Гайнеман);

“За межами утопії” (США, реж. Мадлен Ґевін);

“Незмінний: історія Майкла Дж. Фокса” (США, реж. Девіс Ґуґґенгейм);

Wham! (Велика Британія, реж. Кріс Сміт).

У категорію “Іноземне кіно” зі стрічкою Чернова змагатимуться:

“Анатомія падіння” (Франція, реж. Жюстін Тріє);

“Минулі життя” (США, реж. Селін Сон);

“Снігове суспільство” (Іспанія, реж. Хуан Антоніо Байона);

“Зона інтересів” (США, Велика Британія, Польща, реж. Джонатан Ґлейзер).

Церемонія вручення кінопремії BAFTA відбудеться 18 лютого в лондонському Королівському фестивальному залі, а ведучим вперше стане зірка серіалу “Доктор Хто” Девід Теннант. Церемонію транслюватиме телеканал BBC у Великій Британії та вона буде доступна на Britbox International у різних країнах.

Кінопремія BAFTA — щорічна нагорода, яку присуджує Британська академія телебачення та кіномистецтва. Це британський аналог “Оскара”.