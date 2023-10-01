Політика

Фіцо: “У Словаччини проблеми більш серйозні, ніж в України”

1 Жовтня 2023 18:10
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Словаччина, фіцо

Колишній прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, чия партія SMER перемогла у суботу на парламентських виборах, заявив, що зробить усе можливе, щоб мирні переговори між Росією та Україною розпочалися якнайшвидше, передає BBC.

Відповідаючи на запитання про його позицію щодо України, Фіцо, відомий своїми проросійськими поглядами, заявив: «Я обмежуся одним реченням: у Словаччини та людей у Словаччині проблеми серйозніші, ніж в України».

«Україна – це величезна трагедія для всіх. Якщо SMER запропонують сформувати уряд… я зроблю все, у тому числі й всередині Європейського союзу, щоб мирні переговори розпочалися якнайшвидше».

“Більше вбивств нікому не допоможе. Ви знаєте нашу думку. Я краще витрачу 10 років на переговори про мир і компроміси, ніж дозволю людям вбивати один одного ще 10 років, а потім опинюся там, де ми зараз. Ми як партія миру не змінюємо нашої позиції”.

Нагадаємо, на виборах у Словаччині перемогли популісти, які обіцяли згорнути військову допомогу Україні. Але їм ще належить сформувати коаліцію.


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