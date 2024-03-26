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Федоров анонсував нові послуги в “Дії”

26 Березня 2024 20:53
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дія
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров / Фото: Суспільне

У застосунку “Дія” найближчим часом з’являться ряд нових функцій. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, найближчим часом запрацює кабінет пацієнта із push-повідомленнями, згодом також з’являться послуги для ветеранів.

“У найближчий час ми запустимо кабінет пацієнта і медичні push-повідомлення в “Дії”. Це важливо з точки зору збереження персональних даних в медичній системі”, – заявив Федоров в етері телемарафона.

Також планується запустити послуги для ветеранів, хоча чиновник не розповів, про які саме послуги йде мова.

“Послуги для ветеранів – ми над цим активно працюємо… і “Дія.Підпис” для юридичних осіб. Це все, що ми в найближчий час запустимо”, – заявив очільник Мінцифри.

Крім того, наразі тривають підготовчі роботи для запуску послуги одруження онлайн.


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