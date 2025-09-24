Фальшиві долари за півціни: Молдова екстрадувала до України фальшивомонетника

Прокуратура АР Крим та м. Севастополя за участю Офісу Генпрокурора домоглася екстрадиції з Молдови громадянина Азербайджану, якому інкримінують збут підроблених доларів США за ч. 2, 3 ст. 199 КК України. Йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою без права застави.

За даними слідства, підозрюваний діяв у складі групи, що налагодила у Туреччині виробництво фальшивих купюр і постачала їх до України. Разом з іншими учасниками він збував підроблені банкноти через поштові відділення та під час особистих зустрічей за 50–60% від номіналу. Встановлено, що у червні–липні 2021 року чоловік «продав» фальшивки на понад 20 тисяч доларів США, після чого втік за кордон і був оголошений у міжнародний розшук. Після розгляду екстрадиційного запиту української сторони компетентні органи Республіки Молдова передали підозрюваного правоохоронцям України. Досудове розслідування триває, його здійснюють слідчі СУ ГУ НП в АР Крим та м. Севастополі.