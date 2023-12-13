Фахівці “Київстар” планують відновити послуги передачі даних і смс уночі

Київстар” робить усе можливе, щоб відновити послуги смс і передачі даних уночі.

Про це у відеозверненні заявив гендиректор “Київстару” Олександр Комаров.

“Ми робимо все можливе для відновлення роботи мережі після масштабної кібератаки – найбільшої кібератаки в історії глобального телекому”, – сказав Комаров.

Він зазначив, що “Київстар” почав надавати послуги голосового зв’язку. За його словами, відновлення мережі відбувається поступово і дуже обережно.

“Одночасно працюєм над відновленням послуг смс та передачі даних. Будемо робити все, щоб відновити ці послуги сьогодні вночі”, – підкреслив Комаров.