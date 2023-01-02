Естонія пропонує українським біженцям перебратися до Фінляндії

В Естонії опинилися понад 40 тисяч українців, які втекли від війни: це майже стільки ж, скільки у Фінляндії, хоча Фінляндія в 7,5 рази більше за площею і вчетверо – за населенням.

Система допомоги біженцям в Естонії виявилася перевантаженою, тому дві країни домовилися про те, що пропонуватимуть новоприбулим вирушити до Фінляндії: для цього будуть організовані скоординовані автобусні та поромні перевезення за державний рахунок.

Фінляндія готова приймати на тиждень приблизно по 50–100 українців, які тікали від війни і зараз перебувають в Естонії. Така угода між двома країнами почала діяти з січня.