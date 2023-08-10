Естонія оголосила про надання Україні чергової партії військової допомоги

На засіданні Кабінету міністрів 10 серпня Уряд Естонії прийняв рішення надіслати Україні стрілецьку зброю та боєприпаси.

Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії.

“Ми повинні підтримати Україну в їх боротьбі проти російської агресії, що триває. Ми знову знайшли можливість, коли Естонія може простягнути руку допомоги”, – сказав міністр оборони Ханно Певкур.

Він додав, що Російська Федерація нічого не може отримати від цієї агресії. Тому всі, хто підтримує Україну, мають як прискорити надання військової допомоги, так і збільшити потужність своєї оборонної промисловості.