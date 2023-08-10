Суспільство

Естонія оголосила про надання Україні чергової партії військової допомоги

10 Серпня 2023 16:23
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україна, естонія, допомога

На засіданні Кабінету міністрів 10 серпня Уряд Естонії прийняв рішення надіслати Україні стрілецьку зброю та боєприпаси.

Про це повідомляє Міністерство оборони Естонії.

“Ми повинні підтримати Україну в їх боротьбі проти російської агресії, що триває. Ми знову знайшли можливість, коли Естонія може простягнути руку допомоги”, – сказав міністр оборони Ханно Певкур.

Він додав, що Російська Федерація нічого не може отримати від цієї агресії. Тому всі, хто підтримує Україну, мають як прискорити надання військової допомоги, так і збільшити потужність своєї оборонної промисловості.


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