Енергоатом відремонтувало 5 енергоблоків на АЕС цього року 

ДП “НАЕК “Енергоатом” цьогоріч відремонтувало 5 енергоблоків на атомних електростанціях.

Про це повідомив президент компанії Петро Котін в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

“Всі наші енергоблоки поступово проходять період ремонтів і перевантаження ядерного палива. На сьогодні у нас уже п’ятий енергоблок повернуто до енергосистеми. Ми працюємо п’ятьма енергоблоками, які повністю відремонтовані і які готові працювати протягом року”, – сказав Котін.

Він зазначив, що зараз у ремонті перебувають 4 енергоблоки, які упродовж місяця поступово повертатимуться до роботи. Котін розраховує, що взимку працюватимуть усі енергоблоки АЕС, які знаходяться на неокупованій території.