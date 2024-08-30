Суспільство

Енергетики збільшили обмеження світла у більшості областей України
30 Серпня 2024 11:29
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відключення, світло
Ілюстративне фото / Freepik

Станом на ранок у 16 областях України діють аварійні відключення, після їх скасування буде збільшено кількість груп відключення.

Про це повідомляє пресслужба НЕК “Укренерго”.

Зокрема мова йде про Київ та Київську, Черкаську, Житомирську, Чернігівську, Харківську, Сумську, Полтавську, Дніпропетровську, Кіровоградську, Запорізьку, Вінницьку, Хмельницьку, Чернівецьку, Херсонську, Миколаївську, Одеську області.

Після скасування аварійних відключень – обмеження у вказаних регіонах мають застосовуватись так:

  • 00:00 – 18:00 – дві черги відключень;
  • 18:00 – 21:00 – три черги відключень;
  • 21:00 – 24:00 – дві черги відключень.

У Львівській, Тернопільській, Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Рівненській областях – заходи обмеження залишаться без змін:

  • 00:00 – 6:00 – одна черга відключень;
  • 6:00 – 9:00 – дві черги відключень;
  • 9:00 – 14:00 – одна черга відключень;
  • 14:00 – 18:00 – дві черги відключень;
  • 18:00 – 21:00 – три черги відключень;
  • 21:00 – 24:00 – дві черги відключень.

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