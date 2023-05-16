Економіка

Енергетики закликають українців до економії електроенергії

16 Травня 2023 19:23
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електроенергія

Укренерго закликало споживачів заощаджувати електроенергію у вечірні години у зв’язку з ремонтними роботами на електростанціях.

Через ремонти на електростанціях, які зазнали масованих ракетних і дронових ударів росіян упродовж осені-весни, в енергосистемі України знизився доступний обсяг потужності та резервів, пояснили в Укренерго.

“Допомогти енергосистемі стабільно працювати може кожен з вас, зменшивши своє споживання у вечірні години – з 19.00 до 22.00. Вимкнувши кілька електроприладів або використовуючи їх вдень чи вночі, ви допомагаєте зменшити навантаження на енергосистему та полегшити її балансування”, – йдеться у повідомленні Укренерго в Telegram.

В Укренерго додали, що зараз Україна не імпортує електроенергію. А експорт у Польщу та Молдову відбувається лише в ті години доби, коли в енергосистемі є надлишок потужності й українські споживачі забезпечені енергоживленням.


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