Енергетики закликають українців до економії електроенергії

Укренерго закликало споживачів заощаджувати електроенергію у вечірні години у зв’язку з ремонтними роботами на електростанціях.

Через ремонти на електростанціях, які зазнали масованих ракетних і дронових ударів росіян упродовж осені-весни, в енергосистемі України знизився доступний обсяг потужності та резервів, пояснили в Укренерго.

“Допомогти енергосистемі стабільно працювати може кожен з вас, зменшивши своє споживання у вечірні години – з 19.00 до 22.00. Вимкнувши кілька електроприладів або використовуючи їх вдень чи вночі, ви допомагаєте зменшити навантаження на енергосистему та полегшити її балансування”, – йдеться у повідомленні Укренерго в Telegram.

В Укренерго додали, що зараз Україна не імпортує електроенергію. А експорт у Польщу та Молдову відбувається лише в ті години доби, коли в енергосистемі є надлишок потужності й українські споживачі забезпечені енергоживленням.