Електронне направлення на ВЛК тепер містить точну дату та місце медогляду

Електронне направлення на військово-лікарську комісію, яке військовозобов’язані можуть самостійно сформувати в “Резерв+”, тепер містить точну дату та місце проходження медогляду. Функція вже доступна в актуальній версії застосунку, повідомляє Міноборони.

Як розповіли у відомстві, нововведення є частиною масштабної реформи ВЛК, спрямованої на цифровізацію процесів та вдосконалення нормативно-правової бази, згідно з наказом Міноборони №4 від 3 січня 2025 року.

Згідно з новими правилами, керівники ТЦК та начальники центрів рекрутингу ЗСУ формуватимуть направлення на ВЛК через Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів “Оберіг”.

Громадяни зможуть подати запит на отримання електронного направлення через застосунок “Резерв+”, а також отримати паперову версію цього документу, якщо потрібно. У разі видачі паперового направлення воно обов’язково міститиме QR-код з усією необхідною інформацією.

Зберігається можливість оформлення паперового направлення для тих, хто бажає мобілізуватися до обраної військової частини. У такому випадку командири військових частин мають повідомити ТЦК про видачу направлення, що буде внесене до реєстру “Оберіг”.