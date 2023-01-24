Суспільство

Експерти МАГАТЕ оглянули всі українські АЕС і ніякої зброї не знайшли

24 Січня 2023 18:53
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МАГАТЕ, АЕС

Експерти МАГАТЕ спільно з українським персоналом оглянули всі АЕС на підконтрольній території щодо наявності озброєнь і не виявили його. Про це заявив голова агентства Рафаель Гроссі.

Раніше глава Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін стверджував, що військовослужбовці України нібито зберігають озброєння, яке передано Заходом, на АЕС.

За його словами, зокрема, на атомних станціях складуються ракети до реактивних систем залпового вогню HIMARS та іноземних комплексів протиповітряної оборони.


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