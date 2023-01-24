Експерти МАГАТЕ оглянули всі українські АЕС і ніякої зброї не знайшли

Експерти МАГАТЕ спільно з українським персоналом оглянули всі АЕС на підконтрольній території щодо наявності озброєнь і не виявили його. Про це заявив голова агентства Рафаель Гроссі.

Раніше глава Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін стверджував, що військовослужбовці України нібито зберігають озброєння, яке передано Заходом, на АЕС.

За його словами, зокрема, на атомних станціях складуються ракети до реактивних систем залпового вогню HIMARS та іноземних комплексів протиповітряної оборони.