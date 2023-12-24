Експерти ISW проаналізували “сигнали” Путіна і дійшли несподіваного висновку

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у своєму щоденному зведенні аналізує статтю New York Times про сигнали, які через посередників надсилає Заходу Володимир Путін з приводу перемир’я в Україні.

Нагадаємо, посилаючись на колишніх і чинних російських, американських та міжнародних чиновників, NYT повідомив, що президент Росії використовує закулісні канали та посередників, щоб сигналізувати про свою зацікавленість у припиненні вогню (попри нещодавні публічні заяви Путіна про інше).

Згідно з публікацією, Путін зацікавлений у такому припиненні вогню, яке заморозить нинішню лінію фронту. При цьому джерела New York Times попередили, що такі сигнали можуть не відбивати справжніх намірів Кремля.

Путін може вимагати тимчасового припинення вогню, яке принесе користь Росії, оскільки дасть їй час підготуватися до нової агресії проти України, коментує ISW, аналітики якого і раніше давали подібні оцінки.

При цьому Путін у грудні публічно заявляв, що його максималістські цілі в Україні – «денацифікація», «демілітаризація» та нав’язування «нейтрального статусу» – залишаються незмінними, нагадують експерти інституту.

Час, коли Путін нібито непублічно повідомляє про зацікавленість у припиненні вогню, більше відповідає зусиллям Росії щодо затримки та перешкоджанню подальшої військової допомоги Заходу Україні, ніж серйозній зацікавленості у припиненні війни, вважають автори звіту.

ISW, йдеться в огляді, спостерігав аналогічні спроби Кремля ввести в оману західних політиків і змусити їх чинити тиск на Україну, щоб та почала переговори з Росією минулої зими. Москва, на думку експертів, хотіла перенаправити увагу Заходу на гіпотетичні переговори — замість гарантій того, що Київ матиме достатньо військової техніки перед весняно-літнім контрнаступом.

Наразі Кремль, ймовірно, використовує закулісні канали для досягнення аналогічного ефекту на тлі дебатів на Заході щодо подальшої військової допомоги Україні, резюмують автори звіту.