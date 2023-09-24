Спорт

Ефіопська бігунья встановила світовий рекорд у марафоні

24 Вересня 2023 15:29
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марафон

Перше місце у жіночому заліку на Берлінському марафоні посіла представниця Ефіопії Тігіст Ассефа. 29-річна спортсменка здолала дистанцію в 42 км за 2 години 11 хвилин 53 секунди та встановила новий світовий рекорд.

Минулий рекорд було встановлено у 2019 році представницею Кенії Бріджид Косгеї. Чотири роки тому на забігу в Чикаго Косгеї пробігла марафонську дистанцію за 2 години 14 хвилин та 4 секунди.

Серед чоловіків на Берлінському марафоні найкращим став дворазовий олімпійський чемпіон кенієць Еліуд Кіпчоге, який подолав дистанцію за 2 години 2 хвилини та 42 секунди. Минулого року спортсмен встановив світовий рекорд, фінішувавши з результатом 2:00 1 хвилина 9 секунд.

Марафон у Берліні проводиться з 1974 року в останню неділю вересня. Змагання входить до престижної серії World Marathon Majors поряд із забігами в Токіо, Бостоні, Лондоні, Чикаго та Нью-Йорку. Призовий фонд марафону – $50 тис.


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