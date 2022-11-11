“Зерновим коридором” із українських портів вийшло 4 судна

Із українських портів вийшло ще 4 судна із агропродукцією для країни Азії та Європи.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

“З портів “Одеса”, “Чорноморськ” і “Південний” вийшло 4 судна з 120 тис. тонн агропродукції до країн Азії та Європи. Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 25 суден. На них завантажують 741 тис. тонн української агропродукції”, – розповіли у відомстві.

“Вчора порти Великої Одеси прийняли під завантаження 4 судна з 148 тис. тонн агропродукції”, – додали там.

У Мінінфраструктури зазначили, що наразі “зерновим коридором” рухається 7 суден під завантаження 198,2 тис. тонн агропродукції.

“Зокрема, балкери вивезуть 40 тис. тонн пшениці для Єфіопії (BUZBURUN M) та 40 тис. тонн для Ємену та Афганістану (GOKOVA M)”, – сказано в повідомленні.

З 1 вересня з портів Великої Одеси вийшло 442 судна, які експортували 10,3 млн. тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.