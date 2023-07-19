Економіка

Зернові термінали двох портів Одещини зазнали серйозних пошкоджень (фото)

19 Липня 2023 15:28
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зерно, ракетний удар

Вночі 19 липня Росія атакувала зернові термінали в портах Одеса та Чорноморськ, внаслідок цього зазнала пошкоджень інфраструктура трейдерів.

Про це повідомив віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

“Росія продовжує тероризувати світ навіть після виходу з Зернової ініціативи. Атаковані зернові термінали та портова інфраструктура в портах Одеса та Чорноморськ”, – написав міністр.

Кубраков уточнив, що ушкоджень зазнала зернова інфраструктура міжнародних та українських трейдерів та перевізників Kernel, Viterra, CMA CGM Group. Також напередодні вночі були атакована портова інфраструктура, яка задіяна в роботі зернового коридору та пошкоджено резервуари та причали Одеського порту.

“Атака на зернові термінали – акт агресії проти світу. На меті російських терористів – знищення будь-яких шляхів постачання зерна на світові ринки. Держава-терорист воює не тільки з Україною, а з населенням Африки та Азії, для яких це зерно – питання виживання.

Зернова та портова інфраструктура мають бути захищені світом. Це гарантія, в першу чергу, для продовольчої безпеки світу”, – резюмував він.


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