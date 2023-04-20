ЄС готує екстрені обмеження на імпорт зерна з України, – FT

Європейський Союз готує екстрені обмеження на імпорт українського зерна до п’яти держав-членів після введення односторонніх заборон Польщею та Угорщиною.

Про це пише Financial Times.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що блок вживатиме “превентивних заходів”. Високопоставлений чиновник ЄС зазначив, що обговорювані кроки заборонять імпорт продуктів до червня в чотири країни-члени, що межують з Україною, а також Болгарію, за винятком реекспорту в інші країни-члени ЄС або частини світу.

У листі до лідерів Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та Болгарії фон дер Ляєн заявила, що ці кроки будуть “негайно протидіяти” погіршенню ситуації для їхніх виробників пшениці, кукурудзи, олійних культур і насіння соняшнику.

Комісія заявила, що вживатиме заходів, лише якщо уряди скасують свої поточні заходи, на які вони ще не погодилися. До того ж, країни отримають 100 млн євро з фондів ЄС для компенсації фермерам.

Після зустрічі з п’ятьма країнами комісар з питань торгівлі Валдіс Домбровскіс і комісар з питань сільського господарства Януш Войцеховський заявили, що вони розглядають “швидке рішення”.

У спільній заяві вони сказали: “Ми підкреслили важливість швидкого застосування спільного підходу ЄС, а не односторонніх рішень, щоб уникнути численних заборон і рішень, які ставлять під загрозу внутрішній ринок”.

Брюссель планує організувати конвої з вантажівок, поїздів і барж для транспортування зерна до портів, звідки його можна відправити до країн, які цього потребують, сказав інший чиновник. Це також збільшить пропускну спроможність річки Дунай.

Багато комерційних торговців відмовилися платити за цей транспорт, оскільки він коштує дорожче, ніж традиційна морська торгівля через Чорне море.

Залишається незрозумілим, як це буде профінансовано та організовано. Так, Іспанія намагалася субсидувати потяг для перевезення зерна через континент, але імпорт з Латинської Америки був набагато дешевшим.

Голова комітету з питань сільського господарства Європарламенту Норберт Лінс вважає, що Брюссель повинен сам купувати зерно та відправляти його в треті країни: “Комісія має інструменти і повинна ними скористатися”.