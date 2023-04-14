Xiaomi відреагувала на віднесення до переліку спонсорів війни НАЗК

Китайський техгігант Xiaomi відреагував на рішення Нацагентства з запобігання корупції віднести компанію до переліку міжнародних спонсорів війни – кажуть, що за “мир у всьому світі”.

Про це йдеться у заяві Xiaomi.

Компанія заявляє, що категорично проти звинувачень з боку Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) у тому, що Xiaomi є “міжнародним спонсором війни”.

“Ми не підтримуємо жодних військових дій. Ми повністю підтримуємо мир у всьому світі. Наша місія полягає в тому, щоб дозволити кожному в світі насолоджуватися кращим життям за допомогою інноваційних технологій”, – йдеться у заяві китайської компанії.