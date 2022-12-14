Економіка

Вартість новорічного столу в Україні зросла на 44%

14 Грудня 2022 11:08
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ціни

Вартість новорічного столу для українців за рік зросла на 43,9% – до 2665,17 грн.

Про це це свідчать розрахунки Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”.

Зазначається, що стільки коштуватиме традиційне новорічне меню для чотирьох людей: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні та кондитерські вироби, напої тощо.

Салат “Олів’є” (3 кг) обійдеться у 281,71 грн, що на 41,9 % більше, ніж при святкуванні Нового 2022 року. Найдорожчими інгредієнтами страви є ковбаса – 115,45 грн за 0,5 кг (+15,5%), 0,5 кг зеленого горошку – 44,99 грн (+28,5 %), 6 яєць – 44,40 грн (+ 2,2 раза), 200 г солоних огірків – 34,80 грн (+ 2 рази) та 180 г майонезу – 21,41 грн (+58,6 %).

На 2,5 % дорожче рівня минулого року коштуватиме “Оселедець під шубою” (1,5 кг) – 134,66 грн. Левову частку його вартості складе філе оселедця – 100 грн за пів кілограма.

Як зазначають в Інституті, витрати на м’ясні продукти зросли удвічі. Пів кілограма нарізки “Салямі” коштуватиме 250 грн (у 2,5 раза більше, ніж минулоріч), підчеревини копченої – 237 грн (у 2,1 раза), биток зі свинини – 250 грн (у 2,2 раза).

М’ясо птиці станом на кінець 2022 року залишається найдешевшим з-поміж видів м’яса. За 1 кг філе курячого свіжого доведеться заплатити, в середньому, 134,45 грн (зростання ціни на 12 %). Загалом, вартість 2,5 кг м’ясних продуктів на новорічному столі складе 871,45 грн.

Овочі на новорічному столі, в середньому, коштуватимуть 254,95 грн (+37,5%), а фрукти – 168,92 грн (+59,7%.). За 2 кг мандаринів заплатимо 99,8 грн.

Батон білого хліба коштуватиме 25,8 грн (+3,4%). Шоколадні цукерки – в середньому 185 грн за 1 кг (+8,8%).

Пляшка вина ігристого “Артемівське” обійдеться у 140 грн. У півтора рази більше – 209 грн – доведеться заплатити за пляшку бренді “Шабо” п’ятирічної витримки. Зростання цін, відповідно, на 28,4% і 16,1%.

Сім’ям, які мають можливість купувати делікатеси, доведеться додатково заплатити близько 525 грн. Баночка червоної ікри обійдеться у 280 грн, а 200 г червоної риби – у 245 грн.

Відтак вартість новорічного столу з делікатесами підвищиться до 3180,17 грн.

У Києві бюджетний варіант новорічного столу складе 2933,77 грн, що на 38,2%, ніж минулого року. Стіл з делікатесами обійдеться мешканцям столиці у 3523,77 грн.


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