Економіка

Уряд хоче створити мінімальний запас нафти та пального

14 Лютого 2023 20:34
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кабмін

Згідно з документом, у разі настання кризової ситуації у резервах будуть запаси, які в об’ємах складатимуть щонайменше 61 день внутрішнього споживання.

Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр Денис Шмигаль.

“Сьогодні на порядку денному маємо важливий документ зі сфери національної безпеки — законопроект про мінімальні запаси нафти та нафтопродуктів. Буде створена диверсифікована система зберігання. У разі настання кризової ситуації в нас у резервах будуть запаси, які в об’ємах складатимуть щонайменше 61 день внутрішнього споживання. Це дозволить бізнесу, громадянам та всій країні спокійно пройти будь-які виклики в паливній сфері”, – зазначив очільник Кабміну.

Також він додав, що законопроєкт передбачає чітку взаємодію між державою та бізнесом, визначення питання зберігання, безпеки, моніторингу та репортингу.

“Створення мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів – це питання національної безпеки, яке актуальне зараз, але залишиться так само важливим і після нашої перемоги та завершення війни”, – додав Шмигаль.


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