Економіка

Україна та Румунія погодили відкриття нового пункту пропуску

17 Серпня 2023 19:16
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кордон, румунія

Уряд схвалив відкриття нового пункту пропуску між Україною та Румунією. Пункт «Біла Церква — Сігету Мармацієй» у Закарпатській області розрахований на пропуск вантажівок.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури. 

«Порушення логістичних ланцюгів через російське вторгнення та зростання навантаження на автомобільні пункти пропуску вимагає від нас рішень щодо розбудови прикордонної інфраструктури», — пояснює заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач. 

З його слів, вантажопотік до Румунії вже складає 18% серед всіх сусідніх країн України та займає друге місце загалом. 

Новий пункт розрахований на пропуск 500 вантажівок на добу, близько тисячі легкових авто та 100 автобусів, каже Деркач.

Будівництвом займатиметься Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

В уряді зазначають, що попередня оцінка вартості будівництва становить близько 1,6 млрд гривень.

Наразі на кордоні з Румунією функціонують 5 автомобільних пунктів пропуску та один пункт пропуску для поромного сполучення. З них лише два оформлюють вантажні автомобілі: «Порубне — Сірет» і «Дякове — Халмеу». Загалом за добу вони можуть пропускати не більше 400 вантажівок.


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