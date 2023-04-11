Економіка

Україна й Канада укладуть оновлену Угоду про вільну торгівлю

11 Квітня 2023 22:02
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канада, кабмін

Україна та Канада досягли домовленості щодо розширення угоди про вільну торгівлю. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на спільній пресконференції зі своїм канадським колегою Джастіном Трюдо.

“Ми досягли остаточної домовленості та підписали спільну декларацію про модернізацію угоди про вільну торгівлю між Канадою та Україною. Зокрема, ми погодили 18 розділів, 10 з яких були абсолютно новими. Це торгівля та послуги, фінанси, інвестиції, торгівля та гендерна рівність, які стосуються корінних народів, регуляторна політика, підтримка малого та середнього бізнесу”, — сказав Денис Шмигаль.

За його словами, очікується, що модернізована угода сприятиме збільшенню двосторонньої торгівлі та відкриває нові економічні можливості для підприємств.

Угода про вільну торгівлю між Канадою та Україною набула чинності 1 серпня 2017 року й дозволила взаємно скасувати імпортні мита на більшість товарних позицій.


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