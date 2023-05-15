У Харківському метрополітені вимагають компенсувати майже 95 млн гривень за три місяці простою

Харківський метрополітен потребує компенсації витрат, що утворилися за три місяці, коли приміщення використовували як укриття у 2022 році.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства.

“Витрати утворилися за період вимушеного простою з 24 лютого по 24 травня 2022 року. За цей період підприємство витратило 94,7 млн гривень на діяльність, яка не пов’язана з перевезенням пасажирів”, — сказано у повідомленні.

У пресслужбі метрополітену зазначають, що згідно з законодавством, вказані витрати повинні компенсувати з держбюджету.