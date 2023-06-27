Тарифи на електроенергію для бізнесу підвищили майже вдвічі

Тарифи на електроенергію для бізнесу зростуть з 1 липня 2023 року, причому майже вдвічі у вечірні години.

Рішення ухвалила Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Сьогоднішнім рішенням збільшено граничну ціну. Зазначимо, до кінця червня діють такі прайс-кепи для бізнесу:

у години мінімального навантаження (00:00-07:00 та 23:00-24:00) – 2 000 грн/МВт-год

у години максимального навантаження (07:00-23:00) – 4000 грн/МВт-ч

З 1 липня години мінімального навантаження залишаються тими ж, а максимального – зсуваються на вечірній пік з 19:00 до 23:00. Також вводиться тариф для денних годин.

Відповідно, прайс-кепи будуть наступними:

нічний період з 00:00 до 07:00 та з 23:00 до 00:00 – 3000 грн/МВт-год (підвищення на 50%)

денний період з 07:00 до 19:00 – 5600 грн/МВт-год (підвищення на 40%)

вечірній пік з 19:00 до 23:00 – 7200 грн/МВт-год (підвищення на 80%, майже вдвічі)

Обмеження цін на електроенергію для бізнесу діє з 1 липня 2019 року, коли в Україні запрацювала модель оптового ринку.