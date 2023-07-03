Економіка

Тариф на воду залишиться незмінним

3 Липня 2023 12:38
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вода, тарифи

НКРЕКП на засіданні 3 липня скасувала своє попереднє рішення про підвищення тарифів на холодне водопостачання та водовідведення в Україні.

Про це повідомила пресслужба НКРЕКП.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, під час свого позачергового засідання скасувала рішення від 29 червня 2023 року щодо коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що передбачало зростання тарифу з 1 липня на 32%.

Повідомляється, що регулятор розпочинав консультації з Кабміном і всіма зацікавленими сторонами “задля напрацювання справедливого соціального рішення, яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з Державного бюджету або інші компенсаторні механізми для покриття витрат водоканалів”.

У Комісії пояснили, що приводом для скасування рішення стала заява президента Володимира Зеленського, який висловився проти підвищення тарифів.

“Крім цього, прем’єр-міністр України наголосив на необхідності проведення консультацій щодо такого рішення. У зв’язку з цим пропоную скасувати постанови від 29 червня 2023 року відповідно до переліку, який оприлюднено в проєкті рішення”, – зазначив голова НКРЕКП Костянтин Ущаповський.


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