Економіка

Словаччина призупиняє імпорт українського зерна

17 Квітня 2023 13:10
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зерно

Словаччина тимчасово призупиняє імпорт зернових й інших окремих продуктів з України. Це питання також обговорюватиметься під час засідання, сьогодні 17 квітня.

Про це заявив речник уряду на умовах анонімності, пише Reuters.

Як відзначає The Guardian, посли країн-членів ЄС у Брюсселі також порушать питання щодо призупинення імпорту українського зерна з боку Польщі й Угорщини.

За словами чиновника, низькі світові ціни і попит означають, що зерно залишиться в блоці, однак не буде продано.

“Ми очікуємо від Польщі та Угорщини пояснень, а також реакції Європейської комісії. Є проблема, і ми очікуємо, що Комісія виступить з пропозицією з цього приводу. Подивимося, що ми можемо зробити в найближчі тижні і місяці”, – додав речник.


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