Росія хоче до Нового року залишити Україну без світла, – Шмигаль

Росія робитиме все, щоб до Нового року залишити українців без світла. Необхідно готуватись до нових атак ворога на енергетичні об’єкти.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Російські терористи робитимуть усе, аби до Нового року залишити українців без світла. Для них важливо, аби Різдво та Новий рік в Україні пройшли в темряві. Тому маємо готуватися до нових атак”, – наголосив Шмигаль.

Прем’єр оцінив ситуацію з відновленням енергосистеми як складну.

“В умовах, коли енергосистема зазнає ударів ледь не щодня, давати будь-які прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання просто неможливо. Місцева влада так само не повинна створювати завищених очікувань. Адже паралельно з атакою проти нашої енергетики Росія проводить інформаційно-психологічні операції, аби посіяти паніку та зневіру.

Тому ми говоримо людям правду про те, що ситуація складна; про те, що світло може бути всього по декілька годин на день; про те, що стан справ в енергосистемі може як покращитися, так і погіршитися залежно від інтенсивності та масованості нових атак росіян”, – пояснив очільник уряду.