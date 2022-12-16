Економіка

Посли ЄС погодили дев’ятий пакет санкцій проти Росії

16 Грудня 2022 07:35
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санкції

Посли Євросоюзу погодили черговий пакет антиросійських санкцій після дискусій, які тривали кілька днів.

Про це повідомляє журналіст “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк.

“Білий дим: дев’ятий пакет санкцій ЄС проти Росії узгоджено! письмова процедура до полудня завтра”, – написав він.

При цьому він додав, що винятки щодо експорту продуктів харчування з Росії все ще залишаються в санкційному пакеті, але вони “уточнені таким чином, що кожна держава-член може враховувати інтереси своєї національної безпеки”.


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