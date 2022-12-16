Посли ЄС погодили дев’ятий пакет санкцій проти Росії

Посли Євросоюзу погодили черговий пакет антиросійських санкцій після дискусій, які тривали кілька днів.

Про це повідомляє журналіст “Радіо Свобода” Рікард Йозвяк.

“Білий дим: дев’ятий пакет санкцій ЄС проти Росії узгоджено! письмова процедура до полудня завтра”, – написав він.

При цьому він додав, що винятки щодо експорту продуктів харчування з Росії все ще залишаються в санкційному пакеті, але вони “уточнені таким чином, що кожна держава-член може враховувати інтереси своєї національної безпеки”.