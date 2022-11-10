Економіка

Облаштування пунктів обігріву – особиста відповідальність голів ОВА, – Шмигаль

10 Листопада 2022 20:45
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кабмін, зима

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль обговорив з очільниками областей ключові питання, пов’язані з проходженням опалювального сезону.

За його словами, “загалом підключено до тепла вже близько 70% будинків та соціальної інфраструктури.

В усіх областях і містах також мають бути якісно облаштовані пункти обігріву. Це – особиста відповідальність голів ОВА. Рішенням уряду ми звільнили від сплати ПДВ та ввізного мита важливі для проходження опалювального сезону товари”, – зазначив Прем’єр-міністр.

Крім того, Шмигаль наголосив, що “економія електроенергії так само залишається головним завданням для всіх споживачів. Так ми допомагаємо енергетикам балансувати енергосистему”.

Також за його словами, “обговорили питання захисту об’єктів критичної інфраструктури. Поставив відповідні завдання головам областей та урядовцям”.

“Окремо торкнулися розміщення ВПО. Скоординували ці питання з Мінрегіоном та Мінсоцполітики. Все маємо робити швидко й ефективно, аби забезпечити українців світлом, водою та теплом”, – додав Шмигаль.


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