НБУ дозволив “Укрпошті” перекази пенсій за кордон

Національний банк України пом’якшує низку валютних обмежень для активної участі банків-нерезидентів на ринку ОВДП, активнішої участі нерезидентів у торгах товарних бірж, підтримки пенсіонерів за кордоном, водночас посиливши вимоги валютного нагляду за окремими операціями імпорту для запобігання непродуктивному відпливу капіталу з країни, ідеться в пресрелізі регулятора.

Згідно з ним, зокрема, “Укрпошта” зможе здійснювати перекази для забезпечення виплати пенсій і грошової допомоги громадянам України, які тимчасово перебувають за кордоном.

Нацбанк також дозволив здійснювати переказ коштів у гривні на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в українських банках, для проведення операцій із внутрішніми державними облігаціями України (ОВДП), номінованими в національній валюті, учасником яких є банк-нерезидент.

“За оцінками НБУ, такі зміни мають посприяти більш активній участі банків-нерезидентів в операціях із гривневими ОВДП і водночас завдяки збереженню обмеження на конвертацію цих коштів в іноземну валюту та їх переказ за кордон це не призводитиме до посилення тиску на валютний ринок”, – вважає центробанк.

Ще одним послабленням став дозвіл українським товарним біржам здійснювати перекази коштів за кордон нерезиденту для повернення гарантійного забезпечення з метою участі в торгах, але лише за рахунок коштів, які були попередньо перераховані нерезидентом з-за кордону для участі в таких торгах.

“Відповідно купівля іноземної валюти не здійснюватиметься, отже, це не посилюватиме тиск на валютний ринок. Натомість такі зміни дадуть змогу забезпечити виконання біржами своїх зобов’язань перед учасниками торгів, що, своєю чергою, сприятиме збільшенню припливу іноземної валюти до України”, – пояснив НБУ.