Економіка

МВФ схвалив кредитну програму Україні на $15,6 мільярдів

31 Березня 2023 20:25
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мвф

Виконавча рада МВФ в п’ятницю схвалила чотирирічний пакет фінансування для України на суму 15,6 мільярдів доларів, щоб допомогти країні задовольнити нагальні фінансові потреби на тлі триваючої війни.

Про це пише Reuters із посиланням на проінформоване про це рішення джерело.

“Цей кредит є найбільшим для України з моменту повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року і першим великим пакетом, схваленим МВФ для країни, яка бере участь в активному конфлікті”, – пише агентство.

Рішення формалізує угоду на рівні персоналу МВФ, досягнуту з Україною 21 березня.

Очікується, що ця угода допоможе розблокувати масштабне фінансування України з боку міжнародних донорів і партнерів, включаючи Світовий банк та інших кредиторів.


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