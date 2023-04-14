Економіка

Фінляндія передала Україні 136 тонн енергообладнання В Україну з Фінляндії надійшло 13 вантажів гуманітарної допомоги для потреб енергетики – силові трансформатори, трансформатори струму, мобільні газові котельні, генератори, загальною вагою майже 136 тонн. Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України. Міненерго розподілило устаткування для енергетичних підприємств Вінницької, Миколаївської, Івано-Франківської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та Укрзалізниці. “Ми дякуємо нашим партнерам із Фінляндії за підтримку українського енергетичного сектору. Передане обладнання – важливий внесок у відновлення і стабілізацію роботи нашої енергосистеми, яку цілеспрямовано намагався знищити ворог”, – наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко. Поділитися:



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