Економіка

Фінляндія передала Україні 136 тонн енергообладнання

14 Квітня 2023 21:28
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допомога, фінляндія

В Україну з Фінляндії надійшло 13 вантажів гуманітарної допомоги для потреб енергетики – силові трансформатори, трансформатори струму, мобільні газові котельні, генератори, загальною вагою майже 136 тонн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Міненерго розподілило устаткування для енергетичних підприємств Вінницької, Миколаївської, Івано-Франківської, Сумської, Харківської, Херсонської, Чернігівської областей та Укрзалізниці.

“Ми дякуємо нашим партнерам із Фінляндії за підтримку українського енергетичного сектору. Передане обладнання – важливий внесок у відновлення і стабілізацію роботи нашої енергосистеми, яку цілеспрямовано намагався знищити ворог”, – наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.


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