Експорт із країн ЄС до України перевищив довоєнний рівень

Наприкінці 2022 року експорт із країн Європейського Союзу до України перевищив рівень, який був до повномасштабного вторгнення росії в лютому.

Про це повідомив Євростат.

У повідомленні зазначається, що торгівля ЄС з Україною сильно постраждала з початку вторгнення, причому найбільше — у період з лютого до березня 2022 року, коли частка України скоротилася як для імпорту, так і для експорту (-40% і -56% відповідно).

Однак у грудні 2022-го частка України в експорті ЄС була вищою за довоєнний рівень (1,5% у грудні порівняно з 1,2% у лютому 2022-го), тоді як імпорт залишився трохи нижчим (1% порівняно з 1,1%).

За даними Євростату, Україна стала менше імпортувати з ЄС соняшникову олію, кукурудзу, насіння ріпаку та суріпиці, а також чавун і сталь. Водночас стала більше імпортувати соєвої олії та деревини.