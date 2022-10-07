Рада призначила нового голову Нацбанку

Андрій Пишний очолив Національний банк України. Раніше він був главою державного “Ощадбанку”. “За” проголосували 290 народних депутатів. Раніше цю посаду обіймав Кирило Шевченко.

Андрій Пишний раніше працював у керівництві Укрексімбанку, а з 2014 року обіймав посаду голови правління Ощадбанку. За час його керівництва Ощадбанк модернізував відділення, запустив онлайн-банкінг, а також банк виграв позов проти російського Сбербанку для захисту своєї торгової марки.

З 2007 по 2009 рік Пишний обіймав посаду заступника секретаря РНБО. У 2012 році став народним депутатом від партії “Батьківщина”.

Після початку повномасштабної війни Пишний увійшов до міжнародної групи “Єрмака-Макфола” із розробки санкцій щодо Росії.