Економіка

Рада призначила нового голову Нацбанку

7 Жовтня 2022 12:22
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Андрій Пишний очолив Національний банк України. Раніше він був главою державного “Ощадбанку”. “За” проголосували 290 народних депутатів. Раніше цю посаду обіймав Кирило Шевченко.

Андрій Пишний раніше працював у керівництві Укрексімбанку, а з 2014 року обіймав посаду голови правління Ощадбанку. За час його керівництва Ощадбанк модернізував відділення, запустив онлайн-банкінг, а також банк виграв позов проти російського Сбербанку для захисту своєї торгової марки.

З 2007 по 2009 рік Пишний обіймав посаду заступника секретаря РНБО. У 2012 році став народним депутатом від партії “Батьківщина”.

Після початку повномасштабної війни Пишний увійшов до міжнародної групи “Єрмака-Макфола” із розробки санкцій щодо Росії.


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