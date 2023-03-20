Ціна нафти впала до мінімуму з 2021 року через побоювання банків

У понеділок ціни на нафту впали до найнижчого рівня за 15 місяців через побоювання, що ризики у світовому банківському секторі та потенційне підвищення процентних ставок у США можуть спровокувати рецесію, що призведе до скорочення попиту на пальне.

Про це повідомляє Reuters.

Під час нестабільних торгів травневі ф’ючерси на нафту Brent впали на 87 центів, або 1,2%, до 72,10 доларів за барель до 12:11 за Гринвічем. Квітневий контракт на нафту West Texas Intermediate у США впав на 85 центів, або на 1,3%, до 65,89 долара до закінчення терміну дії у вівторок.