Економіка

Ціна нафти впала до мінімуму з 2021 року через побоювання банків

20 Березня 2023 16:31
8
читать на русском →
нафта

У понеділок ціни на нафту впали до найнижчого рівня за 15 місяців через побоювання, що ризики у світовому банківському секторі та потенційне підвищення процентних ставок у США можуть спровокувати рецесію, що призведе до скорочення попиту на пальне.

Про це повідомляє Reuters.

Під час нестабільних торгів травневі ф’ючерси на нафту Brent впали на 87 центів, або 1,2%, до 72,10 доларів за барель до 12:11 за Гринвічем. Квітневий контракт на нафту West Texas Intermediate у США впав на 85 центів, або на 1,3%, до 65,89 долара до закінчення терміну дії у вівторок.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
20 Березня 2023 14:21
19

Рада проголосувала за відставку міністра освіти і науки Шкарлета
20 Березня 2023 15:35
27

Авдіївка найближчим часом може стати “другим Бахмутом”
20 Березня 2023 14:45
55

Росія відмовилась продовжувати “зернову угоду” на 120 днів
20 Березня 2023 14:00
97

Колишньому очільнику СБУ Харківщини загрожує довічне ув’язнення
20 Березня 2023 13:13
121

Суд арештував майно колишнього охоронця Януковича на 50 млн грн
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
Віталій ПОРТНИКОВ

“Он утонул”. Зачем министерство обороны России говорит неправду об американском беспилотнике
Александр КИРШ

Бандеровцы путинского призыва
Александр КИРШ

Мордор: вперёд — в 13-й век!
усі думки