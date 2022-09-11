Економіка

Аеропорт “Львів” може першим відновити роботу

11 Вересня 2022 19:18
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Технічно для відновлення роботи аеропортів в Україні необхідно до двох тижнів, проте практично це можна зробити лише за гарантованої безпеки.

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков на 17-й щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), інформує “Інтерфакс-Україна“.

“Першим аеропортом ми розглядаємо Львівський аеропорт. Я сподіваюся, що, як це було з Чорноморською зерновою ініціативою, коли ми отримаємо гарантовану безпеку, гарантії насамперед від міжнародних партнерів, від ООН, ми розпочнемо, я сподіваюся”, – сказав він.

Відповідаючи на запитання, Кубраков наголосив, що основна перешкода для відновлення польотів цивільних суден – безпека, а не технічні питання.

Як повідомлялося, українське небо закрите для польотів цивільних літаків із першого дня повномасштабної військової агресії РФ – із 24 лютого цього року.

Наприкінці липня Закарпатська облрада вирішила виділити 26 млн грн Ужгородському аеропорту, а голова облради Володимир Чубірко висловив упевненість, що його вдасться запустити “через місяць-другий”. За його словами, перевагою Ужгородського аеропорту є те, що поріг злітно-посадкової смуги розташований за кількасот метрів від українсько-словацького кордону і для здійснення посадок за приладами на цьому аеродромі використовується повітряний простір Словаччини.

Проте за декілька днів голова Закарпатської обласної державної адміністрації Віктор Микита спростував заяви Закарпатської облради щодо планів швидкого відновлення роботи аеропорту “Ужгород”. “… наразі заяви про відновлення роботи аеропорту – це не більше, ніж бажання та наміри”, – наголосив Микита.


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