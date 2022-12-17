Джека з “Титаніка” неможливо було врятувати – судмедексперти

Через 25 років Джеймс Кемерон вирішив поставити крапку у вічній суперечці фанатів “Титаніка”: чи було на цих дверях місце для Джека, чи Роза все зробила по-совісті.

Режиск вирішив довести, що Джека з «Титаніка» неможливо було врятувати. Для цього він звернувся до судмедекспертів, серед яких навіть був експерт із переохолодження.

Для експерименту сконструювали такий самий пліт, як у фільмі, і помістили в крижану воду двох каскадерів з такою ж масою тіла, як у Кейт Уінслет і Леонардо Ді Капріо. Попередньо на них начепили спеціальні датчики, а потім перевірили, чи зможуть вони якось вижити. Експеримент показав, що вижити міг лише один із них, розповів режисер в інтерв’ю Toronto Sun.