        Кримінал

        Двоє жителів Київщини постачали росіянам українські SIM-карти для “шахедів”

        Галина Шподарева
        22 Вересня 2025 12:20
        читать на русском →
        На Київщині затримали двох агентів РФ / Фото: СБУ
        На Київщині затримали двох агентів РФ / Фото: СБУ

        Контррозвідка Служби безпеки затримала на Київщині двох російських агентів. На замовлення ФСБ вони переправляли до Росії українські SIM-карти для ударних БпЛА.

        Про це повідомили в СБУ.

        Українські SIM-карти покращувала зв’язок та навігацію російських безпілотників. Як встановило розслідування, завдання окупантів виконували двоє мешканців столичного регіону, один з яких виявився колишнім правоохоронцем.

        Реклама
        Реклама

        Після інструктажу від російської спецслужби фігуранти спочатку купували українські «сімки», а потім, для конспірації маршруту посилки, направляли їх своїм спільникам у Євросоюзі.

        “Звідти мобільні карти надсилали до РФ. А саме – до міст Набережні Челни та Єлабуга у Татарстані, де розташовані заводи з виробництва бойових БпЛА”, – розповіли в СБУ.

        Ще одним завданням російських агентів було вербування працівників українських компаній мобільного зв’язку, щоб отримувати розвіддані «зсередини» вітчизняних операторів.

        Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами контактів з куратором від ФСБ та зарубіжними спільниками. Також в агентів виявлено підготовлені до «трафіку» в РФ мобільні картки.

        Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників російської агентури на території Євросоюзу.

        Обшук в агентів РФ / Фото: СБУ

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини