Двоє жителів Київщини постачали росіянам українські SIM-карти для “шахедів”

Контррозвідка Служби безпеки затримала на Київщині двох російських агентів. На замовлення ФСБ вони переправляли до Росії українські SIM-карти для ударних БпЛА.

Про це повідомили в СБУ.

Українські SIM-карти покращувала зв’язок та навігацію російських безпілотників. Як встановило розслідування, завдання окупантів виконували двоє мешканців столичного регіону, один з яких виявився колишнім правоохоронцем.

Після інструктажу від російської спецслужби фігуранти спочатку купували українські «сімки», а потім, для конспірації маршруту посилки, направляли їх своїм спільникам у Євросоюзі.

“Звідти мобільні карти надсилали до РФ. А саме – до міст Набережні Челни та Єлабуга у Татарстані, де розташовані заводи з виробництва бойових БпЛА”, – розповіли в СБУ.

Ще одним завданням російських агентів було вербування працівників українських компаній мобільного зв’язку, щоб отримувати розвіддані «зсередини» вітчизняних операторів.

Під час обшуків у затриманих вилучено смартфони із доказами контактів з куратором від ФСБ та зарубіжними спільниками. Також в агентів виявлено підготовлені до «трафіку» в РФ мобільні картки.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників російської агентури на території Євросоюзу.