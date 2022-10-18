Суспільство

Дуже дорого: дві країни відмовились від участі у “Євробаченні-2023”

18 Жовтня 2022 16:57
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євробачення

Національні мовники Чорногорії та Північної Македонії повідомили, що не братимуть участі в міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2023”, який відбудеться у Великій Британії.

Загалом, як повідомив мовник Чорногорії, країна відмовляється від участі через значні витрати на реєстраційні збори, а також на перебування у Великій Британії. Окрім цього, країна зіткнулася з проблемою пошуку спонсорів.

“Крім значних витрат на реєстраційні збори, а також на перебування у Великій Британії, ми також зіткнулися з відсутністю зацікавленості з боку спонсорів. Тому ми вирішили спрямувати наявні ресурси на фінансування поточних і планованих національних проектів”, — заявив національний мовник Чорногорії RTCG, пише BBC.

Мовник Північної Македонії MRT повідомив, що країна не братиме участі в пісенному конкурсі через збільшення реєстраційного внеску. Окрім того, енергетична криза змусила їх відмовитися від “Євробачення-2023”.


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