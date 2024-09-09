Суспільство

ДТП на Львівщині: автобус з людьми налетів на фуру, є загиблий 
9 Вересня 2024 10:50
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дтп, Львів
ДТП на Львівщині / Поліція Львівщини

Уночі 9 вересня у межах села Дороговиж, Стрийського району Львівської області сталася ДТП за участю автобусу, який міг перевозити військових, та вантажної фури. Водій загинув, ще 9 пасажирів шпиталізували.

Про це повідомляє поліція Львівщини, депутат Львівської міськради Ігор Зінкевич у Telegram.

“Як попередньо встановили правоохоронці, водій пасажирського автобуса Mercedes, 55-річний мешканець Рівненської області, скоїв зіткнення з автопоїздом Renault, який стояв на проїзній частині дороги”.

Повідомляється, що внаслідок зіткнення водій автобуса отримав тілесні ушкодження, від яких помер на місці події.

Дев’ятеро пасажирів автобуса – мешканці Києва, Чернігова, Закарпаття та Тернопільської області віком від 25 до 43 років, були доставлені у лікарню. Медики уточнюють їх діагнози.

За інформацією Зінкевича, в автобусі знаходились військові. “За попередньою інформацією, в автобусі загинув один військовий ще десятеро постраждалих”, – написав він.

Поліція лише повідомила, що за фактом ДТП відкрили кримінальне провадження та встановлюють обставини події.


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