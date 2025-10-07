Другу добу вирує пожежа на нафтовому терміналі у Феодосії

У тимчасово окупованому Криму, у Феодосії, другу добу триває пожежа на нафтоналивному терміналі.

Про це повідомляє Telegram-канал “Кримський вітер”.

Вогонь на нафтобазі у Феодосії вже перекинувся на інші резервуари. Спочатку горіли цистерни у північно-західній частині нафтобази та у східній частині – сьогодні горять резервуари у північній частині об’єкта.

Пожежа на об’єкті почалася після вибухів в ніч з 5 на 6 жовтня.

Російська “влада” Криму досі не прокоментувала атаку на об’єкт і пожежу – за добу не було зроблено жодної заяви.

Нагадаємо, напередодні Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження у РФ заводу ім. Свердлова і комплексу з перевалки нафти та нафтопродуктів у Феодосії.