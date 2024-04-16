Суспільство

Документальний фільм “20 днів у Маріуполі” буде доступний на Netflix

16 Квітня 2024 19:11
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кіно
Скриншот із сайту Netflix

Документальний фільм Мстислава Чернова “20 днів у Маріуполі” буде доступним на стримінговій платформі Netflix. Подивитися оскароносну роботу можна буде з 21 квітня.

“Група українських журналістів документує жахливі реалії війни, опинившись у прибережному місті Маріуполь після вторгнення російських військ на початку 2022 року”, — йдеться в описі стрічки

Документальний фільм розповідає про перші тижні бойових дій у Маріуполі Донецької області під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2022 року.

Фільм також доступний на: Takflix, Sweet.TV, Megogo, “Київстар ТБ” та Volia TV.


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